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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в субботу покинет МКС

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в субботу покинет МКС
Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина
Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Анной Кикиной в субботу расстыкуется с Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Расстыковка будет осуществлена в 02:05 по времени Восточного побережья США (в 10:05 мск).

Планируется, что корабль приводнится в Атлантике у берегов штата Флорида через 19 часов автономного полёта - в субботу в 21:02 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 05:02 мск).

Помимо Кикиной на Землю вернутся астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Они прибыли на станцию в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

США NASA Crew Dragon МКС Россия Анна Кикина
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