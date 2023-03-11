Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в субботу покинет МКС

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Анной Кикиной в субботу расстыкуется с Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Расстыковка будет осуществлена в 02:05 по времени Восточного побережья США (в 10:05 мск).

Планируется, что корабль приводнится в Атлантике у берегов штата Флорида через 19 часов автономного полёта - в субботу в 21:02 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 05:02 мск).

Помимо Кикиной на Землю вернутся астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Они прибыли на станцию в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.