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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Что случилось этой ночью: суббота, 11 марта

Новый премьер Госсовета КНР, США и ЕС продолжат вводить санкции против РФ, запрет TikTok в Бельгии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян. Он сменил на этом посту Ли Кэцяна, возглавлявшего китайское правительство с 2013 года.

- Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций. Кроме того, США и ЕС намерены предпринять дополнительные меры по предотвращению их обхода.

- Власти Бельгии запретили использование TikTok на правительственных телефонах. Ограничение распространяется на все устройства, купленные частично или полностью на бюджетные средства.

- Советник президента США Джейк Салливан призвал Грузию не становится "маршрутом для уклонения" РФ от санкций. Он также приветствовал решение грузинского парламента отозвать законопроект об иноагентах.

- Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина покинет МКС в субботу. Она вернется на Землю на космическом корабле Crew Dragon-5 компании SpaceX.

- Спецслужбы Абхазии переведены на усиленный режим несения службы. По словам президента республики Аслана Бжании, это связано с протестами в Грузии.

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