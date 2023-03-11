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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В немецком Карлсруэ освободили заложников из аптеки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полицейские освободили людей, взятых в заложники в городе Карлсруэ на западе Германии.

"В 21:10 (по местному времени, в 23:10 мск - ИФ) в аптеку вошел спецназ. Подозреваемый арестован. В настоящее время в здании проводится обыск", - сообщила городская полиция в твиттере.

По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Bild, заложники были захвачены примерно в 16:30 по местному времени (18:30 по Москве). Очевидец рассказал изданию, что полицейские попросили все магазины в окрестностях временно закрыться. Также не пускали домой жителей оцепленного района, их временно разместили в школе.

Германия Карлсруэ
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