Полиция Карлсруэ проводит операцию в связи с захватом заложников в аптеке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Карлсруэ полиция проводит операцию в связи с захватом одного или нескольких заложников в аптеке, пишет Bild. Известно, что с предполагаемым террористом идут переговоры и операция "расширяется".



Другие подробности происходящего не раскрываются. Квартал вокруг места проведения операция на Эттлингер-штрассе оцеплен. На место вызваны машины экстренных служб, сообщает городская полиция в микроблоге.

По сведениям Bild, заложники были захвачены примерно в 16:30 по местному времени (18:30 по Москве). Очевидец рассказал изданию, что полицейские попросили все магазины в окрестностях временно закрыться. Жителей оцепленного района, которым не разрешают пройти домой, временно разместили в школе. Из-за операции в районе было отменено два культурных мероприятия. Тем не менее, представитель полиции сказал журналистам, что непосредственной опасности для местных жителей инцидент не представляет.