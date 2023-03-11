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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон и Брюссель намерены предпринять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против России третьими странами, а также - вводить новые экономические ограничения в отношении РФ, сообщил Белый дом.

"Мы активизируем совместные усилия с целью агрессивно внедрять наши санкции и меры экспортного контроля, а также пресекать и сдерживать обход санкций (...). В рамках этого мы предпринимаем новые совместные шаги в отношении представителей третьих стран по всему миру", - говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам их встречи в Вашингтоне.

Отмечается, что США и ЕС "продолжат работать вместе над усилением экономических ограничений" в отношении РФ.

"Мы работаем в тесном контакте, чтобы еще больше ограничить доходы России, обеспечивая при этом непрерывные поставки энергоносителей в страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Байден и фон дер Ляйен "отмечают существенные усилия Европы по диверсификации поставок энергетических ресурсов и ускорению энергетической трансформации, которые позволили ограничить влияние глобального энергетического кризиса на Европу".

"Мы продолжим совместную работу для развития энергетической безопасности и устойчивости в Европе путем диверсификации источников, понижения уровня потребления энергии и сокращения зависимости Европы от ископаемого топлива", - заявили президент США и глава Еврокомиссии.

Также сообщается, что "благодаря партнерству сторон поставки сжиженного природного газа из США в Европу увеличились более чем в два раза по сравнению с их базовым планом".

"Мы также продолжим нашу тесную координацию для поддержки энергетической безопасности Украины посредством ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы", - отметили Байден и фон дер Ляйен.

США ЕС Джо Байден Урсула фон дер Ляйен
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