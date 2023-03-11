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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Советник Байдена призвал Грузию не становится "маршрутом для уклонения" РФ от санкций

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что Тбилиси не должен предоставлять России возможности для обхода западных санкций, сообщает Белый дом.

"Они обсудили важность того, чтобы Россия продолжала ощущать все экономические издержки санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных Соединенными Штатами и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров в отношении РФ", - информировал Белый дом.

В сообщении отмечается: "Господин Салливан подчеркнул необходимость, чтобы Грузия не стала маршрутом для уклонения (от санкций - ИФ)".

Стороны также "обсудили вопросы общей озабоченности" в связи с законопроектами, касающиеся деятельности в Грузии НПО и "приветствовали недавнее решение грузинского правительства отозвать эти законопроекты".

Кроме того, они коснулись " единого и инклюзивного подхода президента Зурабишвили к проведению реформ, необходимых для продвижения кандидатуры Грузии на вступление в Европейский союз".

США Грузия Россия Джейк Салливан Саломе Зурабишвили
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