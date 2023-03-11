На корабле Crew Dragon закрылся люк перед предстоящей расстыковкой с МКС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Члены экипажа Crew Dragon-5, готовящиеся к возвращению на Землю, в субботу перешли с Международной космической станции (МКС) на борт пилотируемого корабля, люк уже закрылся, сообщило NASA.

Он был закрыт в 00:29 по времени Восточного побережья США (08:29 мск). В 02:05 по времени Восточного побережья США (10:05 мск) планируется расстыковка с МКС. После автономного полета продолжительностью около 19 часов корабль должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

В состав экипажа Crew Dragon-5, возвращающегося на Землю, входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Они прибыли на станцию в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.