Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" в субботу успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед предстоящим возвращением на Землю, сообщило НАСА.

Расстыковка была осуществлена в 02:20 по времени Восточного побережья США (в 10:20 по Москве). После автономного полета продолжительностью около 19 часов корабль должен приводниться в Мексиканском заливе у побережья Флориды в 21:02 в субботу по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 05:02 по Москве).

В состав экипажа Crew Dragon-5, возвращающегося на Землю, входят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Они прибыли на станцию в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.