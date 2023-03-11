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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

На границе Таджикистана и Афганистана убиты двое контрабандистов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана по Хатлонской области совместно с военнослужащими погранвойск пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Афганистана в Таджикистан, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр ГКНБ республики.

Отмечается, что инцидент произошел на Фархорском направлении таджикско-афганской границы еще 21 февраля, но об этом сообщил государственный телеканал "Точикистон".

"Транснациональная преступная группировка из пяти человек - граждан Афганистана, под руководством Гиёса Валади Курбона попыталась провести в Таджикистан крупную партию наркотиков. Преступники не подчинились требованиям таджикских оперативников и пограничников и открыли по ним огонь. В результате ответного огня были уничтожены два члена преступной группировки, трем другим контрабандистам удалось скрыться на сопредельной территории Афганистана", - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места инцидента были обнаружены тела двух афганских контрабандистов, охотничье ружье с 8 патронами, ручная граната Ф-1 и 70 кг гашиша.

Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование.

Афганистан Таджикистан
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