Президент Таджикистана поручил сократить штат ГАИ на треть

Также он снял с должностей несколько высокопоставленных силовиков "за безответственность"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совбеза республики освободил от должности руководителей ряда правоохранительных, надзорных органов и силовых структур и поручил сократить рабочие штаты Госавтоинспекции МВД на 30%, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент страны всесторонне обсудил состояние обеспечения безопасности и стабильности, верховенства закона, правопорядка и борьбы с преступностью в стране, в том числе в Хатлонской области. На этой основе было отмечено несоблюдение требований уровня исполнения земельного законодательства, предотвращения и борьбы с террористическими и экстремистскими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой, транснациональными организованными преступлениями, коррупционными и экономическими преступлениями, имеющими коррупционный характер, другими опасными для общества преступлениями", - говорится в сообщении.

Рахмон заявил, что руководители этих областных, зональных органов, нескольких городов и районов Хатлонской области "допустили безответственность в исполнении служебных обязанностей".

В связи с многочисленными случаями нарушения и несоблюдения требований законодательства и военных уставов Рахмон потребовал освободить от должности начальника Управления МВД Таджикистана по Хатлонской области и его заместителей, начальников отделов МВД в городах Куляб, Бохтар и Кушониёнском районе, начальника управления МВД Хатлонской области в Кулябской зоне, руководителей некоторых управлений центрального аппарата МВД.

По поручению президента освобождены от должности прокурор Хатлонской области и его заместители, начальники некоторых управлений генпрокуратуры и прокуроров нескольких городов и районов.

Президент также поручил освободить от должности начальников оперативной группы Управления Госкомитета нацбезопасности Хатлонской области, группы районов Кулябской зоны и руководителей нескольких управлений центрального аппарата Госкомитета нацбезопасности.

Освобождены от должности начальник управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Хатлонской области и его заместители, начальник отдела Агентства по государственному финансовому контролю в городах и районах Кулябской зоны и начальник Управления контроля хозяйствующих субъектов, инвестиционных проектов Агентства по поручению президента страны.

От должностей освобождены также руководители нескольких управлений Агентства по контролю за наркотиками.

Министру обороны и командующему Пограничными войсками Госкомитета нацбезопасности поручено освободить от должности командиров войсковых частей, допустивших нарушения закона, принять решительные меры по устранению неуставных отношений и отчитаться о результатах в письменном виде в течение 10 дней.

Президент также напомнил об аттестации - служебной проверке работников Госавтоинспекции МВД Таджикистана и поручил сократить рабочие штаты этого органа на 30%.

Руководителям правоохранительных, надзорных органов и силовых структур поручено в течение десяти дней рассмотреть вопрос о правильной расстановке и назначении кадров из числа квалифицированных работников.