В Грузии оппозиционная партия предложила узаконить добровольный призыв в армию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси у здания парламента в субботу состоялась акция с требованием отмены обязательного призыва в армию.

Мероприятие, в котором участвовали несколько сотен человек, в основном молодых людей, было организовано оппозиционной партией "Гирчи". Ранее ее лидеры внесли в парламент соответствующие изменения в "Оборонный кодекс", однако не получили поддержки депутатов.

"Мы считаем, что срочная военная служба должна быть добровольной, а не обязательной для мужчин с 18 до 27 лет. Власти должны создать военным срочной службы нормальные условия, платить достойную зарплату. В этом случае очень многие пойдут служить в армию добровольно", - заявил, выступая на акции, один из лидеров партии "Гирчи" Яго Хвичия.

По его словам, в настоящее время очень многие срочники проходят службу не в армии, а в других силовых ведомствах, что недопустимо.

Со своей стороны, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил в субботу журналистам, что в "Оборонный кодекс" внесены изменения, согласно которым студентов не будут в обязательном порядке призывать в армию.

"В настоящее время в парламенте обсуждается новый "Оборонный кодекс", который должен повысить боеспособность нашей армии, - сказал он. - Что касается добровольного призыва в армию, это нелогично и приходит в противоречие с национальными интересами".