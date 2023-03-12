В Баку опасаются, что Ереван обострит ситуацию на границе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армения может обострить ситуацию на границе с Азербайджаном, пригласив на свою территорию миссию ЕС, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

"Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС (в Армении - ИФ) помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным, и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении двухмесячного срока была спешно создана новая миссия, на этот раз сроком на два года", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому информагентству Report.

По его словам, Армения может пригласить на свою территорию миссию ЕС и других стран. "Но поскольку миссия находится на границе с Азербайджаном, необходимо учитывать позицию и озабоченность Азербайджана. И эта миссия не является гражданской, как было заявлено, в ее состав вошли бывшие военные и полицейские", - отметил Гаджиев.

"Недавно армянская армия обстреляла наши позиции на условной границе. Цель - создать ложное впечатление у миссии ЕС и искусственно обострить ситуацию", - добавил он.

"Мы считаем, что регион Южного Кавказа не должен быть ареной геополитического соперничества", - резюмировал помощник азербайджанского президента