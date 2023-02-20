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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Евросоюз запустил в Армении двухлетнюю гражданскую миссию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе объявили о запуске двухлетней гражданской миссии в Армении (EUMA) и в рамках общей политики безопасности и обороны. Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета.

"Цели (миссии) заключаются в содействии стабильности в приграничных районах Армении, укреплении доверия и безопасности человека в пострадавших от конфликта районах; (она призвана) также обеспечить условия, способствующие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - отмечается в коммюнике, распространенном во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Миссия с двухлетним мандатом состоит из примерно 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Она создана в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), в соответствии с решением Совета ЕС от 23 января 2023 года и по просьбе министра иностранных дел Армении от 27 декабря 2022 года. Оперативный штаб миссии будет в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией станет Стефано Томат из внешнеполитической службы ЕС, главой миссии - Маркус Риттер.

В ответ на просьбу Армении миссия будет осуществлять плановое патрулирование и представлять отчеты о ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что размещение гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в Армении стало возможным благодаря уточнению европейской стороной территории республики, и в размещении этой миссии нет геополитического контекста.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Армения пригласила гражданскую миссию Евросоюза, поскольку существующие гарантии безопасности не работают.

Евросоюз Армения Ехегнадзор Стефано Томат Маркус Риттер
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