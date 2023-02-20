Евросоюз запустил в Армении двухлетнюю гражданскую миссию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе объявили о запуске двухлетней гражданской миссии в Армении (EUMA) и в рамках общей политики безопасности и обороны. Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета.

"Цели (миссии) заключаются в содействии стабильности в приграничных районах Армении, укреплении доверия и безопасности человека в пострадавших от конфликта районах; (она призвана) также обеспечить условия, способствующие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", - отмечается в коммюнике, распространенном во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Миссия с двухлетним мандатом состоит из примерно 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. Она создана в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), в соответствии с решением Совета ЕС от 23 января 2023 года и по просьбе министра иностранных дел Армении от 27 декабря 2022 года. Оперативный штаб миссии будет в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией станет Стефано Томат из внешнеполитической службы ЕС, главой миссии - Маркус Риттер.

В ответ на просьбу Армении миссия будет осуществлять плановое патрулирование и представлять отчеты о ситуации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что размещение гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в Армении стало возможным благодаря уточнению европейской стороной территории республики, и в размещении этой миссии нет геополитического контекста.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Армения пригласила гражданскую миссию Евросоюза, поскольку существующие гарантии безопасности не работают.