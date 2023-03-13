Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Бали обратились к правительству Индонезии с просьбой отменить визы по прибытии для россиян и украинцев, поскольку они пытаются искать работу в стране, въехав по туристическим визам. Об этом сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на губернатора провинции Ваяна Костера.

"Я написал письмо в министерство иностранных дел и в Минюст с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев", - цитирует его газета.

В Индонезии запрещены трудовая деятельность и создание бизнеса иностранным гражданам, посещающим страну в качестве туристов.

Как отмечает издание, граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или начать свой бизнес. В марте по меньшей мере четверо российских граждан были депортированы за нарушение визового режима, а иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам.

Согласно статистике, российские туристы занимают существенную долю от общего иностранного турпотока в Индонезию. С сентября 2022 по январь 2023 года страну посетили 77,5 тыс. россиян, это немногим меньше чем за аналогичный период до пандемии (88 тыс.).