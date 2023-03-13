Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев
Фото: Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Бали обратились к правительству Индонезии с просьбой отменить визы по прибытии для россиян и украинцев, поскольку они пытаются искать работу в стране, въехав по туристическим визам. Об этом сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на губернатора провинции Ваяна Костера.

"Я написал письмо в министерство иностранных дел и в Минюст с просьбой отменить визовые льготы для россиян и украинцев", - цитирует его газета.

В Индонезии запрещены трудовая деятельность и создание бизнеса иностранным гражданам, посещающим страну в качестве туристов.

Как отмечает издание, граждане России и Украины злоупотребляют туристическими визами и пытаются устроиться на работу в стране или начать свой бизнес. В марте по меньшей мере четверо российских граждан были депортированы за нарушение визового режима, а иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам.

Согласно статистике, российские туристы занимают существенную долю от общего иностранного турпотока в Индонезию. С сентября 2022 по январь 2023 года страну посетили 77,5 тыс. россиян, это немногим меньше чем за аналогичный период до пандемии (88 тыс.).

Бали Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 марта

"Все везде и сразу" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Все везде и сразу" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Минобороны РФ сообщило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне СВО

Ке Хюи Куан получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана

Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура

Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура

В Баку опасаются, что Ереван обострит ситуацию на границе

Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии

Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });