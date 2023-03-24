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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Турпоток из России в Индонезию в январе превысил допандемийный

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индонезию в январе посетили на 27% больше российских туристов, чем в январе допандемийного 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на посольство страны в Москве.

"В январе 2023 года в Индонезии побывало на 27% больше россиян, чем в первый месяц 2019 года и в 21 раз больше, чем в январе 2022 года. Это почти исторический январский максимум, который был установлен в 2020 году. Согласно статистике посольства Индонезии в Москве, в январе 2023 года страна приняла 23,3 тысячи туристов из России", - рассказали в АТОР.

Лидером турпотока в Индонезию стала Малайзия (112,28 тысячи). На втором месте Австралия (99,1 тысячи туристов), на третьем - Сингапур (96 тысячи). Ближайшие конкуренты России по число путешественников - США (21,1 тысячи) и Великобритания (17,9 тысячи).

По данным туроператоров, рост турпотока из России обусловлен и большим числом зимующих и удаленно работающих россиян, и увеличением продаж организованных туров. Причем на Бали стало больше не только возвратных туристов, но и тех, кто принял решение посетить страну впервые.

Индонезия АТОР Бали
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