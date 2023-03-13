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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Pfizer купит производителя лекарств от рака Seagen за $43 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая в США фармацевтическая компания Pfizer Inc достигла соглашения о приобретении за $43 млрд конкурирующей Seagen Inc, специализирующейся на противораковых препаратах.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Pfizer заплатит $229 за акцию Seagen, что на 32,7% превышает котировки бумаг компании на закрытие торгов в минувшую пятницу.

Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет закрыта в конце 2023 года или в начале 2024-го. Приобретение будет оплачено за счет имеющихся у Pfizer денежных средств, краткосрочного финансирования и размещения новых долгосрочных облигаций на сумму $31 млрд.

Seagen ожидает получить выручку в 2023 году в размере $2,2 млрд, прогнозируя рост показателя на 12% относительно прошлого года. По оценке Pfizer, выручка может достичь $10 млрд в год к 2030 году.

Акции Seagen в ходе предварительных торгов в понедельник подскочили в цене на 19%, бумаги Pfizer дешевеют на 2%.

Pfizer Seagen
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