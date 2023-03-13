Абхазия проводит учения силовых ведомств в приграничном с Грузией районе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии проводятся трехдневные совместные учения подразделений МВД, Госслужбы охраны (ГСО) и Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии.

Начальник Госслужбы охраны Абхазии генерал-майор Дмитрий Дбар сообщил журналистам в понедельник, что "учения максимально приближены к боевым и направлены на противодействие диверсионным группам".

"Такие учения мы проводили ранее регулярно раз в квартал, но учитывая ситуацию в Грузии и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения", - сказал он.

Учебно-тренировочные мероприятия начались в воскресенье и завершатся во вторник, 14 марта.

Президент Абхазии Аслан Бжания совершил в понедельник рабочую поездку в Гальский район.

По данным пресс-службы главы республики, Бжания "произвел инспекцию новых инженерных сооружений вдоль абхазо-грузинской границы".

Кроме того, президент заслушал доклад министра обороны республики Владимира Ануа о ходе мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава вооруженных сил Абхазии.

10 марта абхазский президент Аслан Бжания поручил перевести на усиленный режим несения службы ГСО и СГБ Абхазии.

Как сообщила пресс-служба главы республики, эти меры предпринимаются в связи с событиями в Грузии.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, которые привели к столкновениям полиции и манифестантов. 7 марта разработанный группой депутатов из фракции "Сила народа" законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был принят в первом чтении грузинским парламентом. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.