Спецслужбы Абхазии переведены на усиленный режим на фоне событий в Грузии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести на усиленный режим несения службы государственную службу охраны (ГСО) и Службу Госбезопасности Абхазии.

Как сообщает пресс-служба главы республики, эти меры предпринимаются в связи с событиями, происходящими в Грузии.

На встрече с руководителями ГСО и СГБ глава республики подчеркнул, что " в поле деятельности силовых структур - широкий круг вопросов, связанных с надёжной защитой страны от внутренних и внешних врагов".

В пятницу вечером Бжания также провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной готовности, сообщает пресс-служба.

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шамба, замминистра обороны генерал-майор Нодар Авидзба, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель СГБ генерал-майор Роберт Киут.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, которые привели к столкновения полиции и манифестантов. 7 марта разработанный группой депутатов из фракции "Сила народа" законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был принят в первом чтении грузинским парламентом.

Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.

Ранее в Кремле заявили о риске провокаций против Абхазии и Южной Осетии из-за ситуации в Грузии.