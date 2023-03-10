Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Спецслужбы Абхазии переведены на усиленный режим на фоне событий в Грузии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести на усиленный режим несения службы государственную службу охраны (ГСО) и Службу Госбезопасности Абхазии.

Как сообщает пресс-служба главы республики, эти меры предпринимаются в связи с событиями, происходящими в Грузии.

На встрече с руководителями ГСО и СГБ глава республики подчеркнул, что " в поле деятельности силовых структур - широкий круг вопросов, связанных с надёжной защитой страны от внутренних и внешних врагов".

В пятницу вечером Бжания также провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной готовности, сообщает пресс-служба.

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шамба, замминистра обороны генерал-майор Нодар Авидзба, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель СГБ генерал-майор Роберт Киут.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, которые привели к столкновения полиции и манифестантов. 7 марта разработанный группой депутатов из фракции "Сила народа" законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был принят в первом чтении грузинским парламентом.

Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект.

Ранее в Кремле заявили о риске провокаций против Абхазии и Южной Осетии из-за ситуации в Грузии.

Грузия Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

УПЦ не намерена покидать Киево-Печерскую лавру

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Международные резервы России с 24 февраля по 3 марта сократились на $2,3 млрд

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения

Рафаэль Гросси назначен гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Рафаэль Гросси назначен гендиректором МАГАТЭ на второй срок

Лавров призвал к беспристрастному расследованию подрыва "Северных потоков"

Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

Папа римский заявил о готовности говорить с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось

За сутки число въехавших в РФ из Грузии легковых машин удвоилось
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });