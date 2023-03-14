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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министры финансов стран Еврогруппы полагают, что крах американского Silicon Valley Bank (SVB) не окажет прямого воздействия на финансовую систему Европы, но является сигналом о важности обеспечения устойчивости банковской системы ЕС в условиях продолжающейся неопределенности.

"Поскольку в ЕС присутствие этого банка очень и очень ограниченное, мы не видим прямых последствий, но внимательно следим за развитием событий и принимаем к сведению решительную реакцию властей США", - заявил по итогам заседания Еврогруппы в Брюсселе комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Он отметил, что экономика еврозоны вступила в этот год в несколько лучшей форме, чем ожидалось несколько месяцев назад, но потрясения в банковской системе на фоне общей неустойчивости могут возникнуть в любое время.

"Неопределенность остается очень высокой", - подчеркнул европейский комиссар.

Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что крах SVB, всколыхнувший финансовую систему США, был одной из тем дискуссии европейских министров.

"Проблемы (в Америке - ИФ) возникли из-за специфической бизнес-модели банка (...), а картина здесь, в Европе, совсем другая. Наши банки в целом в хорошей форме", - заверил Донохью.

В заявлении Еврогруппы, принятом на заседании, отмечается, что экономика еврозоны существенно восстановилась после пандемии и пережила последствия, связанные с ростом цен на энергоносители. Тем не менее ожидается, что экономический рост "останется незначительным в 2023 году и постепенно ускорится в 2024 году".

"Хотя неопределенность в отношении перспектив, особенно геополитических и энергетических факторов, остается повышенной, риски для роста представляются более сбалансированными, чем раньше. Это усиливает необходимость в том, чтобы налогово-бюджетная политика оставалась гибкой", - говорится в заявлении.

Еврогруппа предоставила перспективные ориентиры для бюджетно-налоговой политики еврозоны. В 2023-2024 годах она должна быть направлена на обеспечение устойчивости долга в среднесрочной перспективе, а также на устойчивое повышение темпов экономического роста и решение задач перехода к "зеленым" и цифровым технологиям посредством инвестиций и реформ.

ЕС Еврогруппа США Silicon Valley Bank
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