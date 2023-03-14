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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Доллар укрепляется к евро, иене и фунту после существенного ослабления накануне

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах во вторник после резкого падения накануне в связи с ростом ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) остановит цикл повышения базовой процентной ставки из-за проблем в американском банковском секторе.

Фьючерсный рынок оценивает менее чем в 50% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании, хотя на прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., отмечает агентство Bloomberg.

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Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня ставки.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, инфляция в США в прошлом месяце замедлилась до 6% в годовом выражении с 6,4% месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, ослабла до 5,5% с 5,6% в январе.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,28% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index - 0,23%.

Пара евро/доллар по данным на 9:10 мск торгуется на уровне $1,0707 по сравнению с $1,0734 на закрытие рынка в понедельник.

Курс фунта к доллару опустился до $1,2163 по сравнению с $1,2184 накануне.

Стоимость американской валюты в паре с иеной поднялась до 133,86 иены против 133,21 иены по итогам предыдущей сессии.

Доходности гособлигаций Японии опустились до минимумов за несколько месяцев на торгах во вторник. Так, доходность десятилетних госбумаг упала до 0,24%, что ниже верхней границы коридора колебаний процентных ставок, действовавшего до декабря прошлого года, когда Банк Японии неожиданно расширил его до плюс/минус 0,5%.

Курс доллара в понедельник опустился на 0,9% в паре с евро, на 1,2% к фунту и на 1,3% к иене.

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