Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что в условиях, когда Вашингтон сталкивается с многочисленными проблемами, оказание помощи Украине не является жизненно важным вопросом для США.

"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также испытание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из их", - так ответил губернатор на вопросы телеканала Fox News, который задавался потенциальным кандидатам в президенты США от Республиканской партии.

Хотя Десантис пока официально не объявлял о своем участии в президентской гонке, ожидается, что он это сделает в ближайшее время.

Издание Politico пишет, что, "Десантис предупредил, что отправка войск или современного оружия, такого как истребители F-16 и ракеты большой дальности Украине, создают риски втягивания США в конфликт и приближают нас к горячей войне между двумя крупнейшими в мире ядерными державами".

"Мы не можем ставить во главу угла вмешательство в эскалацию иностранной войны, а не защиту нашей собственной Родины, особенно учитывая, что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от наркотиков, контрабандно ввозимых через нашу открытую границу, а наши оружейные арсеналы, критически важные для нашей