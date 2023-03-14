Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что в условиях, когда Вашингтон сталкивается с многочисленными проблемами, оказание помощи Украине не является жизненно важным вопросом для США.

"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов - защита наших границ, преодоление кризиса боеготовности наших вооруженных сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также испытание экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая - дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из их", - так ответил губернатор на вопросы телеканала Fox News, который задавался потенциальным кандидатам в президенты США от Республиканской партии.

Хотя Десантис пока официально не объявлял о своем участии в президентской гонке, ожидается, что он это сделает в ближайшее время.

Издание Politico пишет, что, "Десантис предупредил, что отправка войск или современного оружия, такого как истребители F-16 и ракеты большой дальности Украине, создают риски втягивания США в конфликт и приближают нас к горячей войне между двумя крупнейшими в мире ядерными державами".

"Мы не можем ставить во главу угла вмешательство в эскалацию иностранной войны, а не защиту нашей собственной Родины, особенно учитывая, что десятки тысяч американцев ежегодно умирают от наркотиков, контрабандно ввозимых через нашу открытую границу, а наши оружейные арсеналы, критически важные для нашей

США Рон Десантис Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Обнародован план поставок Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

В Белом доме рассчитывают на контакты между лидерами США и Китая

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });