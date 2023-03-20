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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

США намерены оказать Украине военную помощь еще на $350 млн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Администрация США собирается в понедельник, 20 марта, объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $350 млн, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Транш помощи должен включать в себя значительный объем боеприпасов, в том числе ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Также США хотят поставить Киеву суда для пересечения рек и автобензоцистерны, но их количество не уточняется.

Источники отметили, что военные грузы должны непосредственно поступить из арсеналов Пентагона для скорейшей доставки Украине.

AP напоминает, что ранее США поставили Украине военной помощи на сумму свыше $32,5 млрд.

США Украина HIMARS
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