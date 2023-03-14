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Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Китай с 15 марта возобновляет выдачу туристических виз иностранным гражданам, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел КНР.

"Консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта. Решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в сети WeChat.

Помимо возобновления оформления новых виз, будет разрешен въезд по визам, выданным до 28 марта 2020 года, у которых не истек срок действия.

"Новая визовая политика также позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга, Макао и стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в южные регионы страны", - отмечается в сообщении.

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На сайтах посольств КНР некоторых стран мира, в том числе США и Франции, появились сообщения о возобновлении оформления виз иностранным гражданам. На сайте посольства КНР в России такой информации пока нет.

Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Первые за почти три года туристические группы из России побывали в Китае, а китайские - в РФ. В понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на поездки в Китай в России очень высок, так как с марта 2020 года туристы не могли попасть в эту страну из-за пандемии. Сейчас туроператоры получают много запросов на поездки, но пока не могут их удовлетворить, так как не возобновлены безвизовые групповые туристические обмены.

В 2019 году Китай принял 65,7 миллиона иностранных туристов.

Китай
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