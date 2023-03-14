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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Совет ЕС поднял потолок финансирования Европейского фонда мира почти до 8 млрд евро

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник, что принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира (EPF) до 7,979 млрд евро (в текущих ценах) до 2027 года, чтобы обеспечить возможность покрытия дополнительных потребностей в финансах.

EPF "теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС по продвижению мира и безопасности во всем мире", прокомментировал это решение высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку потребности продолжают возникать", - добавил глава дипломатии ЕС.

В коммюнике Совета ЕС поясняется, что это решение "реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда Совет решил увеличить общий финансовый потолок EPF на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году и учесть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе (до 5,5 млрд евро в ценах 2018 года до 2027 года)".

Совет ЕС ЕС Европейский фонд мира
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