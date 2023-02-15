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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Боррель не видит противоречий между военной помощью Киеву и усилиями дипломатии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что оказание Западом военной помощи Украине совместимо с одновременными дипломатическими усилиями по разрешению украинского конфликта.

"Военная помощь не противоречит дипломатическому пути. То и другое могут осуществляться вместе. И я не понимаю тех, кто говорит, что для того, чтобы вести переговоры, нужно сначала прекратить военную поддержку Украины. Наоборот, это надо делать одновременно", - заявил он на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он призвал усиливать военную помощь ЕС Украине, заметив, что обещанные поставки танков Киеву запаздывают, "тогда как время имеет решающее значение".

"И как ответственный за Европейский фонд мира и за координацию действий государств-членов я должен просить увеличения и ускорения помощи", - сказал Боррель.

Он также отметил, что события на Украине показали необходимость усиления военных возможностей Евросоюза. "Наша военная промышленность должна стать более мощной. Возможности наших армий, чтобы противостоять ситуациям, как эта, должны быть более значительными, так как мы констатировали, что они недостаточны", - заявил глава европейской дипломатии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Жозеп Боррель Украина Евросоюз Европарламент
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