Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-19", сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 19:41 по пекинскому времени (в 14:41 по московскому).

По данным корпорации, аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для учёта земельных угодий, городского планирования и предупреждения природных катастроф.