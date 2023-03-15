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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-19", сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

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Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань в 19:41 по пекинскому времени (в 14:41 по московскому).

По данным корпорации, аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST) для учёта земельных угодий, городского планирования и предупреждения природных катастроф.

Китай
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