Биржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.

Как говорится в сообщениях американской торговой площадки, она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

"Яндекс" уже заявил, что в ближайшее время подаст в Nasdaq апелляцию. Такую возможность рассматривает и Ozon, сообщила компания. Апелляция должна быть подана в течение семи календарных дней с момента получения уведомления от биржи, а слушания проводятся в 45-дневный срок после обжалования, поясняет компания.

Qiwi подтвердила получение уведомления от биржи и заявила, что сейчас изучает этот документ.

Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно, 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").

Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже". Российская площадка заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме. "В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на "Московской бирже", сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации", - говорится в сообщении.

У Qiwi доля акций в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов), у HeadHunter - 61,9% (22,8% рекрутингового сервиса принадлежит Kismet Capital Ивана Таврина). Free float "Яндекса" - 87,6% капитала (основной владелец компании - семейный траст, учрежденный Аркадием Воложем, ему принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов). У Ozon доля акций в свободном обращении ниже 50% (у компании два основных владельца - АФК "Система" с 31,8% и холдинг "Восток Инвестиции" с 27,7%). Наконец, у "Циана", который провел IPO последним из всех упомянутых эмитентов, free float близок к 30%.