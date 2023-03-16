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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Яндекс планирует оспорить решение Nasdaq о делистинге акций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" в ближайшее время подаст апелляцию с целью отменить решение Nasdaq о делистинге акций класса A с американской биржи, говорится в сообщении компании.

Ранее Nasdaq уведомила ряд российских компаний о решении провести делистинг их ценных бумаг 24 марта. Наряду с "Яндексом" в этот список включены HeadHunter, Ozon и Qiwi. Компании имеют право оспорить это решение в течение семи дней с момента уведомления.

"Вне зависимости от финального решения Nasdaq, ценные бумаги "Яндекса" продолжат торговаться на Московской бирже. Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме", - говорится в сообщении компании.

"Яндекс" напоминает, что с момента приостановки торговли акциями 28 февраля 2022 года, мотивационная программа для сотрудников больше не привязана к акциям.

В случае делистинга компания продолжит раскрывать финансовые отчетности в соответствии с международными стандартами для публичных компаний. Также это не повлияет на операционную деятельность "Яндекса".

"Яндекс" торгуется на Nasdaq с 2011 года.

Торги акциями компании на американской площадке были приостановлены в феврале прошлого года - на фоне начала спецоперации РФ на Украине - и до сих пор не возобновлялись. 25 февраля 2022 года бумаги Yandex N.V. стоили $18,94 каждая, капитализация компании составляла $6,63 млрд.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов.

Free float составляет 87,6% капитала (46,4% голосов).

Nasdaq Яндекс
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