В Аравийском море стартует активный этап военного учения РФ, Китая и Ирана

Иранский военный наблюдает за совместными военными учениями РФ, Китая и Ирана Фото: Iranian Army / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Активный этап трёхстороннего военно-морского учения России, Китая и Ирана с практическими артиллерийскими стрельбами начинается в Аравийском море в четверг.

Совместное учение "Морской пояс безопасности-2023" проходит в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар.

Учение началось 15 марта. Первый этап предполагал отработку розыгрыша эпизодов учения на картах и инструктажи.

"С 16 по 17 марта будет проведён морской этап учения, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы как днём, так и в ночное время", - сообщило Минобороны РФ накануне.

По его данным, моряки трех стран отработают на учении освобождение захваченного судна, оказание помощи кораблям, терпящим бедствие и ряд других задач.

Россию на учении представляет отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама", сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве заявили, что корабли Северного флота отработают совместные действия с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанжинг", фрегатами "Саханд" и "Джамаран", корветом "Баяндор" и другими кораблями и судами военно-морских сил Ирана.

"18 марта после завершения совместного российско-китайско-иранского военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2023" военные моряки трёх стран подведут итоги совместной работы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Адмирал Горшков" - один из самых современных кораблей ВМФ России. Фрегат, оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").