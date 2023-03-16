КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея выполнила в четверг запуск баллистической ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Объединенный комитет начальников штабов объявил о запуске. Других подробностей о запуске пока не предоставлено", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что запуск совершен за несколько часов до встречи президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые должны обсудить, в том числе и развивающиеся угрозы со стороны КНДР.

Во вторник Пхеньян запустил две ракеты малой дальности. Это может быть расценено как ответ на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые КНДР осудила как "подготовку к агрессивной войне" против нее.