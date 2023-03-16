Президент Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями за запуски ракет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель вскоре после произведенного КНДР запуска межконтинентальной баллистической ракеты заявил, что это будет иметь последствия для Пхеньяна.

"Президент Юн Сок Ель предупредил в четверг, что Северная Корея заплатит за провокации", - сообщает агентство "Ренхап".

Он также приказал военным тщательно провести совместные учения с США Freedom Shield для поддержания готовности к борьбе с Северной Кореей.

Отмечается, что президент Южной Кореи сделал эти замечания в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности.

В свою очередь, председатель южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов ВС (JCS), генерал Ким Сын Гюм и командующий Объединенными силами США и Южной Кореи, генерал Пол Лакамер провели разговор, в ходе которого подтвердили, что будут и дальше укреплять объединенную оборонительную позицию против "любых северокорейских угроз и провокаций".

"Мы решительно осуждаем серию запусков баллистических ракет Севером как акт значительной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили в JCS, призвав Север немедленно прекратить подобные действия.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в четверг утром.

Согласно Минобороны Японии, северокорейская ракета находилась в полете 69 минут и упала в Японском море около 08:18 (02:18 мск) западнее острова Осима префектура Хоккайдо, примерно в 250 км от границы ИЭЗ страны.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск произошел из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в 7:10 утра (1:10 по Москве). По их данным, ракета пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в море.

Данный запуск произошел за несколько часов до встречи президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые должны обсудить, в том числе и развивающиеся угрозы со стороны Севера.