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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Запущенная КНДР баллистическая ракета упала за пределами ИЭЗ Японии

Пхеньян запустил ракету большой дальности, считают в Южной Корее

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны Японии сообщили, что запущенная КНДР в четверг утром баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает японская телекомпания NHK.

В военном ведомстве заявили, что запущенная в четверг около 07:09 (01:09 по Москве) ракета упала, предположительно, в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Уточняется, что ракета стартовала с западного побережья КНДР в восточном направлении.

Ракета была запущена по навесной траектории, стартовав под более высоким углом, поэтому ее полет длился так долго, отмечается в сообщении.

Минобороны продолжает сбор информации.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности. Запуск произошел из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в 7:10 утра (1:10 по Москве).

Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты неустановленного типа. Отмечалось, что это произошло за несколько часов до встречи президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которые должны обсудить, в том числе и развивающиеся угрозы со стороны Севера.

Во вторник Пхеньян запустил две ракеты малой дальности. Это может быть расценено как ответ на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые КНДР осудила как "подготовку к агрессивной войне" против нее.

КНДР Южная Корея Япония
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