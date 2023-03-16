Израиль одобрил экспортные лицензии на системы противодействия беспилотникам для Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает Axios со ссылкой на осведомленных израильских и украинских чиновников.

Согласно их данным, израильские министры обороны Йоав Галлант и иностранных дел Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля.

Уточняется, что одобрение получили две израильские компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.

Коэн уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в Киев 15 февраля.

Украинский чиновник сообщил Axios, что делегация украинского министерства обороны недавно посетила Израиль, чтобы ознакомиться с презентацией подобных систем. Однако никаких соглашений еще не подписано.

По словам украинского чиновника, Киев заинтересован в борьбе с беспилотниками, но больше нуждается в защите от баллистических ракет.

Как пишет Axios, системы, которые Израиль предлагает купить Украине, используют средства радиоэлектронной борьбы для подавления БПЛА. Системы имеют дальность действия около 25 миль и могут располагаться вблизи электростанций или других критически важных объектов для защиты их от беспилотников.

Израильские чиновники заявили порталу, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики руководства страны в отношении спецоперации. Они отметили, что системы носят оборонительный характер и не могут использоваться против российских военных.