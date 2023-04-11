Нетаньяху опроверг данные о возможном предоставлении израильского оружия Киеву

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля не принимало решений относительно поставок Украине летальных вооружений, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили им помогать в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны, системой срочного оповещения. Не было принято никаких решений о летальном вооружении", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Израиль может предоставить Киеву летальное оружие. Такие публикации основывались на секретных материалах Пентагона, оказавшихся недавно в открытом доступе.

Кроме того, Нетаньяху пообещал помогать в поиске мирного решения украинского кризиса.

"Я сделаю все, что в моих силах, если смогу, чтобы помочь решить этот конфликт", - приводит слова Нетаньяху издание The Times of Israel.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в одном из секретных документов Пентагона, под названием "Израиль: пути предоставления летальной помощи Украине" говорится, что по мнению США Тель-Авив "вероятно рассмотрит возможность предоставления летальной помощи под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения" отношений с Россией.

Как сообщила The New York Times накануне, в социальных сетях в пятницу появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они в частности включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

О первой партии секретных документов, которые касались украинской армии, газета написала в четверг.

Пентагон изучает сложившуюся ситуацию и выясняет, кто может стоять за утечкой. К расследованию в связи с утечкой секретов подключились Минюст и ФБР.