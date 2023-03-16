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Kellogg до конца 2023 года разделится на компании Kellanova и WK Kellogg

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Kellogg до конца текущего года разделит бизнес на две компании с листингом на бирже.

Сегмент по производству снеков получит название Kellanova, сообщается в пресс-релизе компании. Оставшийся бизнес – североамериканское подразделение по выпуску продуктов переработки зерна (кукурузные хлопья и т.п) – будет переименован в WK Kellogg Co.

Акции Kellanova будут торговаться под тикером K, который сейчас закреплен за Kellogg. Тикер WK Kellogg объявят в ближайшие месяцы.

По словам будущего главы Kellanova и нынешнего гендиректора Kellogg Стива Кэхиллейна, "Kell" будет указывать на связь с Kellogg, а "nova" – символизировать новизну и стремление быть одним из мировых лидеров на рынке снеков.

О предстоящем разделении Kellogg объявила в июне прошлого года. На тот момент также планировалось выделить в отдельную компанию или продать бизнес по производству продукции из растительного сырья, однако в феврале продовольственный гигант отказался от этих планов на фоне снижения интереса потребителей и инвесторов к этому сегменту. В результате данный бизнес будет включен в состав Kellanova. Также в портфель компании войдут такие бренды, как чипсы Pringles и сырные крекеры Cheez-Its.

Акции Kellogg в среду подорожали на Нью-Йоркской фондовой бирже на 0,9%. Рыночная стоимость компании за последний год выросла на 6,9% (до $22,1 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 опустился на 11,8%.

Kellogg Kellanova WK Kellogg США
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