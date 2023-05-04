Kellogg уменьшила квартальную чистую прибыль на 29%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский производитель сухих завтраков и снеков Kellogg Co. сократил чистую прибыль на 29%, но скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

В январе-марте чистая прибыль Kellogg составила $298 млн, или $0,86 на акцию, по сравнению с $422 млн, или $1,23 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. В четвертом квартале компания получила убыток в размере $98 млн.

Прибыль без учета разовых факторов не изменилась и составила $1,1 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1 на акцию.

Квартальная выручка компании повысилась на 10,4%, до $4,053 млрд с $3,672 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз рынка в $3,956 млрд. Органический рост выручки составил 13,7%.

Доход Kellogg в Северной Америке в минувшем квартале увеличился на 13%, в Латинской Америке - на 14%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке (AMEA) - на 7%, в Европе - на 2,5%.

По прогнозу компании, в 2023 году органический рост ее выручки составит 6-7%, а скорректированная прибыль в расчете на акцию уменьшится на 1-3%. До этого она ожидала рост на 5-7% и снижение на 2-4% соответственно.