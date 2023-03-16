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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

США в 2022 году увеличили экспорт нефти на 22% до рекордных 3,6 млн б/с

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из США в 2022 году вырос на 22% и достиг рекордных 3,6 млн баррелей в сутки, сообщает Управление энергетической информации Минэнерго (EIA).

Рост поставок обусловлен увеличением объемов добычи, использованием стратегического резерва (SPR) и повышением глобального спроса на альтернативную российской нефть.

Число направлений экспорта сократилось до 38 с 39 годом ранее. Крупнейшим импортером американской нефти впервые стала Южная Корея с долей 10,3% (371 тыс. б/с). Далее следуют Нидерланды (10,2%, 368 тыс. б/с) и Великобритания (9,6%, 347 тыс. б/с).

Канада с долей 9,2% опустилась на четвертое место. До 2020 года она более 20 лет лидировала по объему закупок среди отдельных государств.

Значительнее всего в прошлом году снизился экспорт в Индию и Китай, которые были крупнейшими импортерами в 2021 и 2020 годах соответственно. В совокупности эти две страны сократили объем закупок на 19% (на 125 тыс. б/с), что объясняется их переходом на более дешевую нефть из России.

Это снижение более чем компенсировали продажи на других направлениях, в частности европейском. В 2022 году экспорт американской нефти в Европу вырос на 41% и составил 1,51 млн б/с. Больше пришлось только на страны Азии и Океании (1,55 млн б/с), которые удерживают статус крупнейшего импортера американской нефти среди регионов с 2017 года.

Ввиду запрета на морские поставки российской нефти высокий спрос со стороны Евросоюза сохранится и в 2023 году, прогнозирует EIA.

США нефть
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