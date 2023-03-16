В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Словосочетание "молдавский язык" будет заменено на "румынский язык" в текстах всех законов молдавских и нормативных актов, в том числе в Конституции Молдавии. Соответствующий закон принят во втором, окончательном чтении парламентом Молдавии.

Авторы ссылаются на три постановления КС, в том числе от 5 декабря 2013 года. Учитывая то, что "акты КС, которыми дается толкование конституционным текстам, имеют силу закона и являются обязательными", авторы предлагают в тексте законов слова "молдавский язык" заменить словами "румынский язык".

За принятие закона проголосовали депутаты парламентского большинства партии "Действие и солидарность" (PAS), а также независимый депутат Гаик Вартанян, который вышел из Партии социалистов и примкнул к движению национальной альтернативы (MAN), которое возглавляет мэр Кишинева Ион Чебан.

Законопроект вызвал критику со стороны оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. Депутаты БКС во время голосования в парламенте вывесили несколько баннеров на своей трибуне. Ранее они заявили, что в случае принятия закона обратятся в Конституционный суд, чтобы его оспорить.

В свою очередь авторы законопроекта в лице группы депутатов PAS считают, что речь идет о "техническом исполнении" решений Конституционного суда, а не о поправке в Конституцию.

До настоящего времени, согласно статье 13 Конституции Молдавии, госязыком Республики Молдова являлся "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики". Между тем Академия наук Молдавии признала, что правильным названием язык является "румынский". Румынский язык преподается во всех школах и учебных заведениях Молдавии с 1992 года.