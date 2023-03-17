В Румынии приветствовали закон о переименовании государственного языка Молдавии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Румынии Николае Чукэ приветствовал решение парламента Молдавии об изменении в законодательстве названия "молдавский язык" на "румынский язык".

"Приветствуем принятие парламентом в Кишиневе закона, в соответствии с которым румынский язык получает статус официального языка в Республике Молдова. Я подтверждаю безусловную поддержку, которую Румыния оказывает Молдове европейском пути, для развития экономики и благополучия всех ее граждан. Таким образом, я вновь заявляю о поддержке правительством Румынии суверенитета, территориальной целостности и стабильности соседнего государства, - написал Чукэ в соцсетях. - Признание исторической правды подтверждает общность культуры и языка между Румынии и Молдавии".

Посол Румынии в Кишиневе Кристиан-Леон Цуркану написал в соцсетях, что принятие данного закона "несет глубокое символическое значение, так как восстанавливает научную истину в отношении названия государственного языка Республики Молдова, подтверждая официальный статус румынского языка в республике".

"Он также подтверждает общность языка, истории и культуры между Румынией и Молдавией. Также принятие этого закона демонстрирует зрелость молдавского общества и его приверженность тем ценностям, на которых основан Европейский Союз", - подчеркнул Цуркану, отметив, что "решение парламента Молдавии еще больше укрепит особые двусторонние отношения между Молдавией и Румынией".

16 марта молдавский парламент принял в окончательном чтении закон, по которому во всем законодательстве страны, включая Конституцию, словосочетания "молдавский язык", "официальный язык", "государственный язык" и "наш язык" будут заменены на "румынский язык". За принятие закона проголосовало 57 депутатов от партии "Действие и солидарность" (PAS), а также один независимый депутат.

Парламентская оппозиция бойкотирует заседания

Закон вызывал негодование оппозиции. Она бойкотирует заседания парламента в знак протеста против принятия этого закона, заявили депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

"В знак протеста против грубого нарушения Конституции, осуществляемой депутатами PAS, в части изменения названия языка, настоящим объявляю о неучастии в работе парламента в качестве политического протеста. Возможность прекращения протеста будет рассмотрена после решения Конституционного суда", - говорится в заявлении, которое зачитал по этому поводу экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

После того, как коммунисты и социалисты покинули зал заседаний, парламент почтил минутой молчания всех боровшихся и павших за независимость и румынский язык в 80-90-е годы 20 века.

"Почтим минутой молчания всех наших предков, кто зажёг этот факел в 80-90-ых, а мы довели это дело до конца (переименовали "молдавский язык" на "румынский" в тексте законов - ИФ)", - заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Ранее депутаты от оппозиции обещали оспорить принятый закон в Конституционном суде.

Согласно Конституции, поправки в Основной закон могут быть утверждены "двумя третями голосов депутатов" "не ранее шести месяцев после регистрации соответствующего законопроекта и только с положительным заключением КС". Также согласно Конституции, "Конституция не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".

Авторы законопроекта в лице группы депутатов PAS считают, что речь идет о "техническом исполнении" решений Конституционного суда, а не о поправке в Конституцию.

Ранее Академия наук Молдавии признала, что правильным названием языка является "румынский". Румынский язык преподается во всех школах и учебных заведениях Молдавии с 1992 года.