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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Глава МИД КНР сказал Кулебе о готовности содействовать решению кризиса на Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Цинь Ган заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой об опасениях Пекина того, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля, передает в четверг телеканал CGTN.

Цинь Ган заявил Кулебе о том, что Пекин "обеспокоен эскалацией и возможным выходом из-под контроля кризиса". При этом он выразил надежду на то, что все стороны смогут сохранять рациональность и сдержанность и как можно скорее возобновить переговоры для политического урегулирования кризиса.

Он подчеркнул, кто Китай занимает "объективную и справедливую позицию" и привержен "содействию мирным переговорам по украинскому кризису", а также призывает международное сообщество создать условия для этих переговоров.

Китай Украина Дмитрий Кулеба Цинь Ган
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