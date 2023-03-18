МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского оторванной от реалий

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "набором оторванных от реалий ультимативных требований" так называемую "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

"Так называемая "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет. Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" - добиться при помощи Запада капитуляции России", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

После телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом 16 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, что в ходе беседы он "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине".

Как подчеркнула Захарова, "к сожалению, здесь мы имеем дело с очередной попыткой украинской стороны дезинформировать международное сообщество и собственных граждан".

"Обращает на себя внимание, что ни в этом "твите", ни в каком-то другом "посте" Д.Кулеба не предлагает сесть за стол переговоров. Напомню, что их проведение на Украине запрещено законодательно - указом Зеленского от 30 сентября 2022 года", - отметила она.

Вместе с тем, подчеркнула представитель МИД РФ, "со своей стороны мы неоднократно заявляли, что открыты к действительно серьезным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для нас неприемлем".

"Для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наемников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение. Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с ее территории, закреплены ее безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств. Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях", - отметила Захарова.