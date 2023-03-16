Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Президент Черногории распустил парламент

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Черногории Мило Джуканович в четверг подписал указ о роспуске скупщины (парламента) страны после того, как не удалось утвердить новый кабинет министров, сообщает черногорская телерадиокомпания РRTCG.

RTCG отмечает, что, в соответствии с принятым в стране законодательством, после роспуска скупщины выборы следует провести самое ранее через 60 дней и самое позднее - через 100 дней. Таким образом, они могут пройти в конце мая - начале июня.

Телерадиокомпания напоминает, что в четверг истек срок, в который лидер партии "Демократический союз" Миодраг Лекич должен был сформировать новое правительство и объявить его состав, однако он не смог заручиться необходимой поддержкой депутатов.

Черногория Мило Джуканович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 марта

Военные в Ливии заявили об обнаружении пропавших ранее 2,5 тонн урана

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

В Дании заявили, что не допустят Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

РПЦ разорвала отношения с главой Кипрской православной церкви

В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

В Молдавии официально переименовали молдавский язык в румынский

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней

Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента

Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

В Минобороны КНР призвали Японию к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов

В Минобороны КНР призвали Японию к осторожности в связи с наращиванием ею военных расходов

Французский сенат утвердил вызвавший массовые протесты законопроект о пенсионной реформе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });