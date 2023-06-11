В Черногории в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Граждане Черногории в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Согласно предвыборным опросам, преимущество по итогам голосования может оказаться на стороне сформированного в 2022 году политического движения "Европа сейчас", кандидат от которого Яков Милатович победил на президентских выборах Черногории в апреле.

По данным опроса неправительственной организации CEDEM, "Европа сейчас" наберет 29,1% голосов, а Демократическая партия социалистов Черногории (ДПС), которая сохраняла лидирующую позицию на протяжении нескольких десятилетий до предыдущих всеобщих выборов - 24,1%.

На данные момент в парламенте нет депутатов движения "Европа сейчас", потому что на момент проведения предыдущих выборов оно еще не было сформировано. Западные СМИ отмечают, что "Европа сейчас" фокусируется на экономических проблемах и проведении реформ, выступает за активную европейскую интеграцию.

Также ожидается, что неплохие шансы будут у центристских блоков и партий, представляющих национальные меньшинства.

При этом издание Balkan Insight полагает, что ДПС, скорее всего, покажет себя не очень уверенно. Ранее именно кандидат от ДПС и бывший президент Мило Джуканович проиграл на выборах Милатовичу. Джуканович руководил Черногорией на протяжении трех десятилетий.

До этого выборы в Черногории проводились в 2020 году, с тех пор на протяжении трех лет страна переживала различные политические потрясения. В частности, новому правительству страны придется разобраться с госдолгом, который на данный момент составляет 70,77% от ВВП.

По данным избиркома Черногории, около 542 тысяч граждан страны смогут принять участие в выборах на 1038 избирательных участках.