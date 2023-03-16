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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

SpaceX выведет на орбиту два спутника связи люксембургской компании SES

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени стартует на орбиту с двумя спутниками связи люксембургской телекоммуникационной фирмы SES, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Спутники SES-18 и SES-19, созданные корпорацией Northrop Grumman, будут предоставлять услуги телевидения и передачи данных в C-диапазоне на территории США.

Запуск планируется осуществить в пятницу в 19:38 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:38 мск) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутники будут выведены на заданную орбиту примерно через 40 минут после старта.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в шестой раз, примерно через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

США SpaceX Люксембург
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