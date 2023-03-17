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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Новую партию интернет-спутников Starlink запустят на орбиту в пятницу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с очередной партией из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 12:21 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:21 МСК).

Он станет 78-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и девятым с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамка запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в восьмой раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

США SpaceX Starlink
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