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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

SpaceX вывела на орбиту девятую с начала года партию интернет-спутников Starlink

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 52-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 12:26 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:26 МСК).

Он стал 78-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и девятым с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в восьмой раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в 670 км от базы.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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