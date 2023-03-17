Rocket Lab доставила на орбиту два спутника радиолокационной съемки Земли

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская ракета легкого класса Electron в пятницу по московскому времени успешно вывела на орбиту два коммерческих спутника радиолокационной съемки Земли Capella-9 и Capella-10, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск в интересах компании-оператора Capella Space был проведен с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в 18:38 в четверг по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:38 мск).

В рамках запуска, получившего название Stronger Together ("Вместе сильнее"), примерно через час после старта два спутника весом 112 кг каждый отделись от носителя. Они выведены на орбиту высотой 600 км.

Калифорнийский стартап Capella Space создает орбитальную группировку спутников с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с высоким разрешением до 0,5 метра в любое время суток и погодных условий.

Компания уже располагает орбитальной группировкой из семи аппаратов, которые были запущены с 2020 по 2022 год. Они предоставляют услуги как коммерческим компаниям, так американской разведке.

Нынешний запуск спутников является первым из пяти запланированных Capella Space в текущем году с помощью ракет Electron. Компания готовит к запуску аппараты третьего поколения с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с разрешением до 0,3 метра.