Ракета Electron 22 марта стартует на орбиту с двумя спутниками компании BlackSky

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ракета Electron 22 марта стартует на орбиту из Новой Зеландии с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщает разработчик носителя Rocket Lab.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 55 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки компании BlackSky, которая с учетом предстоящего запуска будет состоять уже из 16 аналогичных космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 450 км.

Космические аппараты BlackSky помимо услуг для частных компаний выполняют также задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage планируется совершить в среду в 21:45 по местному времени (в 11:45 по Москве) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Вывод спутников на заданную орбиту в рамках миссии, получившей название The Beat Goes On, будет осуществлен примерно через час после старта ракеты.

Компания Rocket Lab планирует поднять из воды первую ступень ракеты Electron, которая после отделения приводнится в Тихом океане с помощью парашютной системы. Для этого будет задействовано специальное спасательное судно.

Rocket Lab планирует наладить многократное использование для запусков первой ступени ракеты. В ходе пусков в ноябре 2020 года и мае 2021 года ступень с помощью парашюта приводнялась в Тихом океане и затем подбиралась спасательным судном. В перспективе ее хотят ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Это позволяет значительно снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab следует примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 35-м полетом ракеты, три из них были неудачными.

В частности, 15 мая 2021 года ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

В случае нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab различных спутников достигнет 159 аппаратов.