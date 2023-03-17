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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Лукашенко сообщил о поставках в Россию критически важных электронных компонентов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, белорусские предприятия уже начали первые поставки этой продукции в Россию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе осмотра предприятия "Планар", выпускающего микроэлектронные компоненты.

"Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана "дорожная карта" по ее освоению. Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять", - цитирует президента "БелТА".

"Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов (используются в производстве микросхем - ИФ), он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок", - сказал Лукашенко.

Он убежден, что Белоруссия "обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий".

"Это шанс. И мы его должны использовать. "Росатом", "Роскосмос", "Росэлектроника". Объемы партнерских соглашений должны только расти", - сказал президент. .

На совещании на "Планаре" вице-премьер Петр Пархомчик отметил, что Белоруссия к 2030 году рассчитывает в 3,3 раза увеличить выручку от реализации микроэлектронной продукции к уровню 2021 года.

"Суммарный объем выручки от реализации продукции отечественной микроэлектроники и электронного машиностроения в 2025 году вырастет до $200 млн. К 2030 году достигнет $330-350 млн и увеличится по сравнению с 2021 годом в 3,3 раза", - сказал вице-премьер.

Белоруссия Александр Лукашенко Планар Петр Пархомчик
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