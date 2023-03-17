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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Лукашенко и Путин по телефону обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону по телефону обсудили подготовку к проведению запланированного на апрель Высшего госсовета Россия-Белоруссия, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Белоруссии Лукашенко. (...) Обсуждали вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран, предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель Высшего государственного совета Союзного государства Россия и Белоруссия. Также вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров", - сказал он.

Они обсудили перспективы строительства транспортного коридора "Север - Юг" и совместную работу в сфере импортозамещения, это стало основной темой беседы, сообщил близкий к белорусской президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Обсудили главы государств и перспективы строительства транспортного коридора "Север - Юг", который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран, - добавил канал. - Отдельно в ходе состоявшегося разговора были затронуты вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства двух стран для активизации взаимодействия по этому направлению".

Также Лукашенко и Путин обсудили другие вопросы международной повестки.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Высшкий госсовет Дмитрий Песков
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